Проба Б Поля Погба дала положительный результат на допинг. Игрок «Юве» может остаться без футбола на четыре года

Есть и более мягкие варианты.

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба, временно отстраненный от игр и тренировок после положительного теста на тестостерон, запросил провести повторный анализ. В пятницу пришли результаты пробы Б, которые, по данным итальянских СМИ, также оказались положительными. Таким образом, дисквалификация игрока подтверждена и будет проведено расследование с целью выяснения попадания вещества в его организм.

Положительный тест Погба сдал 20 августа после матча первого тура Серии А между «Удинезе» и «Ювентусом». В той игре Поль на поле не выходил.

Туринский клуб приостановил выплату его зарплаты, которая оценивается в 10,3 млн евро плюс бонусы. Полузащитнику грозит четырехлетняя дисквалификация, которая может быть сокращена вдвое, если ему удастся доказать непреднамеренное употребление, или ограничена несколькими месяцами, если вещество было использовано «вне соревнований и не связано с уровнем его спортивных достижений».

Теперь у Погба есть семь дней, чтобы представить свою линию защиты в Национальный антидопинговый трибунал, который будет расследовать дело и запрашивать санкции. Эта процедура может занять несколько недель. Помимо разбирательства с итальянскими спортивными властями, прокуратура Турина также начала свое расследование, поскольку применение допинга в Италии считается уголовным преступлением.

Агентство AFP пыталось связаться с «Ювентусом», но клуб пока никак не отреагировал на новости. Массимилиано Аллегри узнал о произошедшем за пару минут до начала пресс-конференции накануне дерби с «Торино», на которой просто сказал, что «сожалеет о Поле».

Окружение Погба, с которым связалось AFP, отказалось от комментариев.