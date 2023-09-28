Как дела у Кьеллини в МЛС? Этот 15-секундный ролик - лучший ответ 😂

Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини всегда отличался бурными эмоциями. Переезд в США ничего не изменил.

Он по-прежнему способен устроить драку на ровном месте.

Футболист «Лос-Анджелеса» пришелся не по душе рядовому американскому болельщику.

💭 «Почему ему не дали красную карточку?»

💭 «Отец и сын».

💭 «За такое нужно давать красную карточку?»

💭 «Скажите ему, что зимой сюда приедет Суарес».

💭 «Какого черта он не получил карточку? Это что, Италия?»