Как дела у Кьеллини в МЛС? Этот 15-секундный ролик - лучший ответ 😂
Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини всегда отличался бурными эмоциями. Переезд в США ничего не изменил.
Он по-прежнему способен устроить драку на ровном месте.
Футболист «Лос-Анджелеса» пришелся не по душе рядовому американскому болельщику.
💭 «Почему ему не дали красную карточку?»
💭 «Отец и сын».
💭 «За такое нужно давать красную карточку?»
💭 «Скажите ему, что зимой сюда приедет Суарес».
💭 «Какого черта он не получил карточку? Это что, Италия?»
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