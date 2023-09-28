Туринская Старушка
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Как дела у Кьеллини в МЛС? Этот 15-секундный ролик - лучший ответ 😂

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Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини всегда отличался бурными эмоциями. Переезд в США ничего не изменил.

Он по-прежнему способен устроить драку на ровном месте.

Футболист «Лос-Анджелеса» пришелся не по душе рядовому американскому болельщику.

💭 «Почему ему не дали красную карточку?»

💭 «Отец и сын».

💭 «За такое нужно давать красную карточку?»

💭 «Скажите ему, что зимой сюда приедет Суарес».

💭 «Какого черта он не получил карточку? Это что, Италия?»

5 комментариев

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Zombieset
Про Суареса смешно сказал.
+8
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Levaevich
Старая итальянская школа
+4
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Дмитрий Рабко
Настоящий классический защитник.
+4
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Alex_msk
Красная? Это они подкаты Ненахова не видели
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KTK
Омар везде успевает. И в фонтан нырять и на дискотеках драться
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