Туринская Старушка
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🤯Что это было? Шченсны и Гатти на двоих соорудили автогол месяца

Федерико Гатти Федерико Гатти
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Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Футбол Футбол

Первое поражение «Юве» в сезоне.

В пятом туре Серии А «Сассуоло» на домашней арене «Читта-дель-Триколоре» принимала «Ювентус». Хозяева быстро открыли счет, но также быстро гости смогли сравнять − на 12-й и 21-й минутах. Впрочем, «Сассуоло» такое положение не устраивало и клуб еще дважды выходил вперед.

При счете 3:2, когда «Ювентусу» нужно было как можно быстрее сравнивать счет, чтобы набрать хотя бы одно очко, случился казус.

Войчех Шченсны захотел ускорить процесс ввода мяча с назначенного штрафного и взялся исполнять его самостоятельно.

Обычно в такие моменты, когда время поджимает, мяч выносится вперед, но поляк решил иначе. Он увидел, что на границе штрафной стоят два защитника «Юве» и отправил мяч туда.

Игрок «Сассуоло» прочитал эпизод и решил задавить Федерико Гатти прессингом и у него получилось: итальянец отправил мяч туда, где обычно должен быть вратарь.

Вот только вратаря там не было, ведь именно Шченсны отправлял мяч Гатти, а в рамку возвращаться не торопился.

Но у польского голкипера точно было место в первом ряду этого прекрасного шоу.

«Ювентус» проиграл матч со счетом 4:2. В составе «Сассуоло» забивали Лорьянте, Берарди, Пинамонти и Гатти (автогол), а у «Ювентуса» − Винья (автогол) и Кьеза. Это первое поражение команды Аллегри в сезоне.

9 комментариев

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Halicarnassus
Гатти неплохо играл , но он все равно не уровень Ювентуса , как впрочем и поляк. Поставьте уже Перина , пусть парень поиграет 5-7 матчей . Вратарю нужна постоянная практика. Что делали в составе Маккенни и Миретти при наличии Фаджиоли и Веа. Не продлили Куадрадо чтобы поставить на фланг американца щекастого ? Гениальный ход. Вынимайте теперь от Сассуоло , отСассуоло ло ло ло оло ло оло ;)
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Юрий Вадимович
Как уже писал в другой ветке, это идеальное пособие по сливу игры, помимо ляпов Щестны, Гаити и Влаховрича, хочу отметить контратаку соссуоло с ударом в перекладину, во время контры оборонялось 4 игрока Ювентуса, она стопорнулась на время и… в защите осталось тех же 4 игрока, не спешил защищаться никто ,особенно был в шоке от бремера, который вначале стоял в штрафной соперника и только через время начал шагом возвращаться назад.
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Νίκος Καρυπίδης
и при таких защитниках нам Бонуччи мешал и был лишним?
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Ni Ki
На самом деле на протяжении всего матча в защите был проходной двор. Игроки Сассуоло могли раньше 4 забить, если не 5
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Растиньяк
где видео?
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Валик Носко
Сасуоло ничего сам не создал,все привезли защитники и щесный,это не защита а проходной двор,
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no excuses
Ждём комментариев все мы знаем кого
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Кокич
Когда вратарь вводит мяч в игру от углового флажка, это всегда может быть "чревато боком".
Сразу вспомнился матч Словения—Украина 1999 года. Но тогда Шовковский выбивал мяч вперёд, а Шченсны дал длинный пас... поперёк поля.
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