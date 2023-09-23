9 комментариев

Первое поражение «Юве» в сезоне.

В пятом туре Серии А «Сассуоло» на домашней арене «Читта-дель-Триколоре» принимала «Ювентус». Хозяева быстро открыли счет, но также быстро гости смогли сравнять − на 12-й и 21-й минутах. Впрочем, «Сассуоло» такое положение не устраивало и клуб еще дважды выходил вперед.

При счете 3:2, когда «Ювентусу» нужно было как можно быстрее сравнивать счет, чтобы набрать хотя бы одно очко, случился казус.

Войчех Шченсны захотел ускорить процесс ввода мяча с назначенного штрафного и взялся исполнять его самостоятельно.

Обычно в такие моменты, когда время поджимает, мяч выносится вперед, но поляк решил иначе. Он увидел, что на границе штрафной стоят два защитника «Юве» и отправил мяч туда.

Игрок «Сассуоло» прочитал эпизод и решил задавить Федерико Гатти прессингом и у него получилось: итальянец отправил мяч туда, где обычно должен быть вратарь.

Вот только вратаря там не было, ведь именно Шченсны отправлял мяч Гатти, а в рамку возвращаться не торопился.

Но у польского голкипера точно было место в первом ряду этого прекрасного шоу.

«Ювентус» проиграл матч со счетом 4:2. В составе «Сассуоло» забивали Лорьянте, Берарди, Пинамонти и Гатти (автогол), а у «Ювентуса» − Винья (автогол) и Кьеза. Это первое поражение команды Аллегри в сезоне.