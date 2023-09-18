В Торонто проходит знаменитый кинофестиваль, кинозвезды слетаются в столицу Канады, чтобы посетить это событие.

Федерико Бернардески, проживающий в Торонто и выступающий за местный футбольный клуб тоже не мог его пропустить. На ковровой дорожке итальянец появился в новом образе, напомнив болельщикам Кена из нашумевшего летнего хита «Барби».

Последний пост бывшего игрока «Ювентуса» в социальных сетях вызвал бурную реакцию многих болельщиков.

💭«Ты превратился в Дэниэла Крейга 007».

💭«Да это Кен из нового фильма «Барби».

💭«Райан Гослинг одобряет».

💭«Вылитый Кен».

А как вам новый образ Федерико?