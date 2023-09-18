«Вылитый Кен». Болельщики оценили новый образ Федерико Бернардески
В Торонто проходит знаменитый кинофестиваль, кинозвезды слетаются в столицу Канады, чтобы посетить это событие.
Федерико Бернардески, проживающий в Торонто и выступающий за местный футбольный клуб тоже не мог его пропустить. На ковровой дорожке итальянец появился в новом образе, напомнив болельщикам Кена из нашумевшего летнего хита «Барби».
Последний пост бывшего игрока «Ювентуса» в социальных сетях вызвал бурную реакцию многих болельщиков.
💭«Ты превратился в Дэниэла Крейга 007».
💭«Да это Кен из нового фильма «Барби».
💭«Райан Гослинг одобряет».
💭«Вылитый Кен».
А как вам новый образ Федерико?
3 комментария