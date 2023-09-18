Туринская Старушка
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«Вылитый Кен». Болельщики оценили новый образ Федерико Бернардески

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Федерико Бернардески Федерико Бернардески
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В Торонто проходит знаменитый кинофестиваль, кинозвезды слетаются в столицу Канады, чтобы посетить это событие.

Федерико Бернардески, проживающий в Торонто и выступающий за местный футбольный клуб тоже не мог его пропустить. На ковровой дорожке итальянец появился в новом образе, напомнив болельщикам Кена из нашумевшего летнего хита «Барби».

Последний пост бывшего игрока «Ювентуса» в социальных сетях вызвал бурную реакцию многих болельщиков.

💭«Ты превратился в Дэниэла Крейга 007».

💭«Да это Кен из нового фильма «Барби».

💭«Райан Гослинг одобряет».

💭«Вылитый Кен».

А как вам новый образ Федерико?

3 комментария

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Vovchichik
Фу!
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yurist Cherchesova
Больше похож на очередного заднеприводного кутюрье
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Halicarnassus
Человек с отличной техникой и превосходной физикой . Но ментально 0 . Хорошо , что ушел , шансов давали очень много , особенно для топ клуба .
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