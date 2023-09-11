Карьера под угрозой.

Ведущие итальянские СМИ сообщили сенсационную новость о том, что хавбек «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный тест на допинг. Речь идет о повышенное содержании в крови игрока гормона тестостерона.

Положительный результат получили после исследования проб, которые игрок сдал после матча первого тура Серии А, в котором бьянконери играли против «Удинезе» (3:0). Это случилось 20 августа, причем Погба в том матче на поле так и не вышел.

Теперь у игрока будет 3 дня, чтобы запросить дополнительный анализ. Если положительный результат подтвердится, он предстанет перед судом национального антидопингового трибунала, если не будет достигнуто мировое соглашение.

Дисквалификация может длиться до двух лет, но потенциально может быть продлена до четырех лет.

В последнее время француз восстанавливался от травмы колена, которую он получил еще прошлым летом. Вполне вероятно, что тестостерон был в медикаментах, которые Погба применял для восстановления.