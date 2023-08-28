Отлично сыграно!

Сегодня сборная США провела товарищеский матч против сборной Узбекистана и победила со счетом 3:0. В стартовом составе американцев вышло сразу двое игроков «Ювентуса» − Тимоти Веа и Уэстон Маккенни.

Именно эта парочка уже на четвертой минуте организовала красивый гол. Маккенни получил мяч в штрафной, собрал вокруг себя четверых игроков из Узбекистана, а затем сбросил направо на Веа. Тимоти решил ничего не выдумывать и просто сильно ударил в дальний угол ворот.

Для 23-летнего Веа, который этим летом перебрался из «Лилля» в «Ювентус» за 11,3 млн евро, это пятый гол за национальную сборную.