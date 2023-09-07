Уэстон Маккенни вернулся в «Ювентус» и заявил, что он полон решимости доказать сомневающимся в нем болельщикам их неправоту.

Маккенни провел вторую половину прошлого сезона в аренде в «Лидсе», и эта была катастрофа, поскольку «Лидс» вылетел из Премьер-лиги. Впоследствии Маккенни вернулся в «Ювентус», но летом ходили упорные слухи о том, что он может снова покинуть клуб. В итоге футболист остался и играл во всех трех матчах «Юве» после старта сезона.

«Все меняется так быстро, для меня главной задачей было следить за собой и своим телом, чтобы вернуться в «Юве» подготовленным, чтобы никто не мог меня попрекнуть. Клубу было нелегко, я ушел во время кризиса, но вернувшись, я чувствую, что начинаю с нуля. Я всегда готов к вызовам, думаю, что на данном этапе моей карьеры это как раз то, что нужно. Я должен доказать людям, каким игроком являюсь», - цитирует Уэстона Goal.

«Перед началом предсезонной подготовки в Америке я просто хотел показать хороший футбол, что, по-моему, мне и удалось, и думаю, это помогло изменить мнение некоторых людей. Посмотрим, как пойдет дальше. Я сосредоточен и с надеждой смотрю в будущее».

Желаем удачи Уэстону в новом сезоне!