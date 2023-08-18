Анхель ди Мария пережил взлеты и падения во время своего пребывания в «Ювентусе» в предыдущем сезоне. Аргентинец продемонстрировал впечатляющую игру в одних матчах и изо всех сил пытался добиться успеха в других.

По ходу сезона, особенно после его выступлений в Лиге Европы, казалось, что Ди Мария заключит новый контракт с клубом. Однако ближе к концу компании у Ди Марии произошел спад формы.

К несчастью для Ди Марии, «Ювентус» не смог попасть в Лигу чемпионов. Клуб решил отменить планы по продлению его контракта.

В настоящее время Ди Мария нашел новый дом в «Бенфике», вернувшись в свой первый европейский клуб. Недавно он нарушил молчание и рассказал о своем этапе в «Ювентусе».

«Это был трудный год для клуба. Честно говоря, я так и не понял, что произошло в течение сезона. Я пытался разобраться, что происходит, и исполнить свой долг, когда выходил на поле. Я мало играл и был недоволен этим», – цитирует Анхеля TuttoJuve.

«Продление контракта? У меня было несколько переговоров с руководством «Ювентуса», но это было не то, что я обсуждал с тренером. Иногда понимаешь, что слова ничего не стоят».