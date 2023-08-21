Не первый случай превращения из тренера в стилисты.

В матче первого тура Серии А между «Удинезе» и «Ювентусом» дебютировал за первую команду 18-летний форвард Старой Синьоры Кенан Йылдыз. Парень смотрелся слегка потерянным, но и его партнеры перешли в режим сохранения счета.

Послематчевый комментарий Массимилиано Аллегри касался не совсем игры, а скорее имиджа Йылдыза: «Завтра Кенану подстригут волосы, потому что он сто раз касался их. Завтра он сделает новую прическу, все будет как следует».

Не прошло и суток, как немец действительно сходил к барберу и избавился от волос.

Забавно, что это не первый случай, когда главный тренер «Ювентуса» вмешивается в такие, казалось бы, мелочи.

В конце июне другой молодой форвард «Юве» Матиас Соуле выложил фотографию мелированных волос. К нему в комментарии пришел на тот момент уже бывший игрок бьянконери Анхель Ди Мария, который пошутил над соотечественником: «Ну что за волосы! Твоему папе Аллегри это не понравится хахаха». Хавбек Николо Фаджоли оценил, как тогда казалось, шутку смеющимися смайлами: ««😂😂😂».

Как оказалось, шутка оказалась правдой. Когда Соуле вернулся к тренировкам, клубные фотографы засняли его уже с очень короткой стрижкой. Модный приговор пришел вновь от Ди Марии: «Я же говорил тебе. Твой отец был в ярости. И он заставил тебя постричь волосы хахаха».

Похоже, что Массимилиано Аллегри взял под контроль все сферы жизни своих молодых подопечных.