Туринская Старушка
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«Ювентус» сыграл последний контрольный матч. В состав внезапно вернулись Погба и Фаджоли

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По графику должны были быть вне игры.

В воскресенье матчем против «Удинезе» «Ювентус» откроет новый сезон Серии А. Сегодня на тренировочной базе в Континассе бьянконери за закрытыми дверями провели контрольную игру против клуба Серии С «Алессандрия».

Хорошие новости для болельщиков не только в том, что команда победила со счетом 5:0, сколько из-за того, что в состав вернулись Поль Погба и Николо Фаджоли. Кстати, француз и итальянец забили по мячу. Остальные − в активе Ругани (дубль) и Влаховича.

Аллегри использовал схему 3-5-1-1, а стартовый состав выглядел следующим образом: Перин; Гатти, Ругани, Хейсен; Суле, Фаджоли, Николусси-Кавилья, Айлинг, Костич; Погба; Влахович.

Поль провел на поле 45 минут, показав хорошую форму на нетипичной для себя позиции треквартисты. Когда он уходил с поля, счет был 3:0.

Николо Фаджоли также был хорош. Последние месяцы он восстанавливался от перелома ключицы. На данный момент трудно предположить, что оба будут в старте против «Удинезе». Однако хорошо уже то, что им доверяют игровое время хоть и в тренировочном, но матче.

2 комментария

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FinoAllaFine FJ
Поль и Фаджоли - очень хорошие новости. Но главное не торопиться и восстановиться полностью. Лучше к 3-4 туру, но с железной уверенностью, нежели лотерейный риск и очередной рецидив. Ошибки тут более недопустимы
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Juve164
Ругани похоже нападающий теперь 😀, Кьеза - латераль. Влахович получается на ворота скоро встанет
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