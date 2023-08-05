За последнее время «Ювентус» расстался с рядом игроков, которые не были частью будущего проекта клуба – среди таких игроков и Леандро Паредес.

На самом деле чемпион мира уж точно не оставил о себе неизгладимых воспоминаний у болельщиков «Юве», и по этой причине летом вернулся в «ПСЖ»: правда, сразу было известно, что это будет временное возвращение, уже через несколько неделю футболист засобирался в Турцию, а сейчас о в шаге от возвращения в Италию, только не в Турин, а в Рим.

По информации источников, проводив Неманю Матича, готовы приветствовать соотечественника Пауло Дибалы: «ПСЖ» получит 5 миллионов за то, а Паредес контракт до 2026 года.

Таким образом, «Ювентус» снова встретится с Леандро Паредесом: после 39 матчей, 1 гола и 2 результативных передач 29-летний плеймейкер готов вернуться в Серию А.