Туринская Старушка
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Погба не будет готов к старту Серии А. «Ювентус» надеется вернуть его на поле к четвертому туру

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Последний раз выходил на поле в мае.

Проблемы Поля Погба в «Ювентусе» продолжаются. Игрок, который прошлым летом вернулся в клуб из «Юнайтед» свободным агентом, до сих пор не может набрать форму.

Виной всему все та же травма, из-за которой он решил сперва прибегнуть к консервативному лечению, чтобы успеть к чемпионату мира, а затем все-таки лег под хирургический нож. Восстановление затянулось, а затем игрок получил повреждение, которое можно связать с его недотренированностью.

Француз пропустил всю предсезонную подготовку бьянконери, но была слабая надежда, что он вернется в строй к старту чемпионата. Как сообщает Tuttosport, хавбека не стоит ждать раньше конца сентября или даже начала октября.

Погба точно пропустит первые три тура чемпионата и может быть доступен после международного перерыва.

Интерес к французу до сих пор проявляет клуб из Саудовской Аравии, однако футболист в очередной раз ответил отказом. Свое будущее он видит только в «Ювентусе».

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