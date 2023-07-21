Более 28 лет на высшем уровне.

По данным Фабрицио Романо, Джанлуиджи Буффон, которому в конце января исполнилось 45 лет, в ближайшие дни официально объявит о завершении игровой карьеры. Его эпоха получилась удивительной, ведь первые шаги нумеро уно сделал в «Парме», затем провел долгую карьеру в «Юве», провел год в «ПСЖ», вернулся в Турин, а потом вновь присоединился к клубу, который его воспитал.

В активе Джиджи есть множество как командных (Скудетто, Лига 1, чемпионат мира), так и индивидуальных наград, однако Лига чемпионов ему так и не покорилась. Несмотря на это, карьера Джанлуиджи выдалась настолько яркой, что на улицах любого города про любого хорошего вратаря говорят «он как Буффон».

19 ноября 1995 года Джанлуиджи Буффон дебютировал в Серии А в составе «Пармы».

В конце октября 1997 года из-за травмы сразу двух вратарей сборной Италии Джанлуиджи Буффона выпустили на игру против сборной России. Так состоялся его дебют в национале.

12 мая 1999 года в финале Кубка УЕФА «Парма» со счетом 3:0 обыграла «Марсель». Первый международный трофей в активе вратаря.

В июле 2001 года «Ювентус» заплатил за молодого вратаря Джанлуиджи Буффона целых 52 млн евро. На тот момент это была рекордная цена за голкипера. Рекорд пал только в 2018 году.

В 2006 году Буффон добился сразу двух мощных достижений, которые вписали его имя в историю «Ювентуса» и сборной Италии: остался с клубом в Серии Б и выиграл чемпионат мира.

За карьеру Джиджи Буффон двенадцать раз целовал этот трофей − Скудетто за победу в чемпионате Италии.

В 2018 году итальянец решил сменить обстановку и перешел в «ПСЖ». Это была попытка взять Лигу чемпионов с другим клубом. Неудачная. На тот момент игроку уже было 40 лет.

В июле 2021 года после года в Париже и двух лет в Турине решил вернуться в клуб детства − «Парму». В первый сезон был основным, но со временем уступил место более молодому конкуренту. К сожалению, помочь родному клубу повыситься до Серии А не удалось.

Джанлуиджи Буффона этим летом звали в Саудовскую Аравию, где он мог поиграть еще несколько лет и заработать много денег. Однако кипер ответил отказом и готовится стать главой делегации сборной Италии. Эту должность занимал его друг и товарищ Джанлука Виалли.

Спасибо за великую карьеру, Джиджи!

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