Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Буффон склоняется к завершению карьеры игрока уже этим летом. В ближайшие дни Джиджи примет окончательное решение.

Последние два сезона голкипер провел в «Парме», за которую отыграл 44 матча Серии Б. Похоже, у легенды «Ювентуса» появился вариант в сборной Италии.

Буффону предложили должность главы делегации сборной Италии, утверждает SportMediaset. Ранее этот пост занимал Джанлука Виалли, который ушел из жизни в январе этого года.

В национальной команде ждут еще одну легенду «бьянконери». Бардзальи может войти в штаб Манчини. Андреа поможет Роберто в работе над подготовкой защитников сборной Италии к Евро-2024.

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