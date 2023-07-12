Ждем развития ситуации.

Сегодня на пресс-конференции спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли впервые прокомментировал слухи о Ромелу Лукаку. Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо.

«Мы находимся на начальной стадии сбора информации по каждому. В данный момент мы делаем ставку на Влаховича, Кьезу, Кина и Милика. Его [Лукаку] не хотят видеть болельщики? Мы не беспокоимся о последствиях того, чего сейчас не существует».

Получается, что он не опроверг слухи об интересе к игроку, однако не подтвердил, что ведутся серьезные переговоры с «Челси». Пока бельгиец принадлежит лондонскому клубу, которому он не нужен. На руках у форварда есть серьезное предложение из Саудовской Аравии.