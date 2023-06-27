По информации источников, «Ньюкасл Юнайтед» изучает возможность подписания контракта с защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Хотя у 36-летнего центрального защитника остался еще один год по соглашению с «Ювентусом», туринский клуб может расстаться с защитником. Согласно Calciomercato, изначально Бонуччи был полон решимости остаться в «Юве», но есть признаки того, что он может пересмотреть свое будущее из-за интереса со стороны «Ньюкасла». Бонуччи также рассматривает предложения из Саудовской Аравии и США.

Между «Ньюкаслом» и представителями Бонуччи состоялась встреча, чтобы оценить осуществимость потенциальной сделки.

Интерес «Ньюкасла» к Бонуччи свидетельствует о намерении клуба усилить состав опытными игроками. А богатый опыт Лео в крупных соревнованиях, включая два финала Лиги чемпионов, может стать решающим для команды Эдди Хау.