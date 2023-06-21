Вряд ли когда-нибудь сыграет за эту команду.

Прошлый сезон Поль Погба не может занести себе в актив. Француз стал свободным агентом, вернулся в «Ювентус» и получил во время предсезонной подготовки серьезную травму. Неправильный выбор лечения привел к затяжке лечения, а на поле игрок смог вернуться только в 2023 году.

В его активе всего около 200 минут, так как сразу после одной травмы он получил другую. Все остальное время хавбек провел за восстановлением от повреждений. Сейчас Поль активно пытается набрать форму.

Несмотря на то, что у игроков сейчас отпуск, Погба вовсю тренируется по индивидуальной программе. Причем делает это в футболке бразильского «Фламенго», подписанной легендой этого клуба Зико.

«Фламенго» − исторически один из крупнейших клубов как бразильского, так и всего южноамериканского футбола.

Что касается Поля Погба, то его любовь к бразильскому футболу известна очень давно. Он признавался в симпатиях к Роналдо, Роналдиньо, Робиньо и Роберто Карлосу. Также француз не забывал про Пеле, Гарринчу и Зико.