Туринская Старушка
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🎥Уэстона Маккенни удалили в матче США-Мексика за издевательство над соперниками

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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни стал одним из героев матча США-Мексика.

На 69-й минуте игры защитник мексиканцев Сезар Монтес грубо сфолил на Фоларине Балогане, на тот момент американцы вели 2:0, на газоне начала потасовка, в результате которой Маккенни окружили мексиканцы и порвали футболку. Правда, ему это не помешало целовать герб и повторять «2:0», чтобы еще больше разозлить соперников и их болельщиков. В итоге Монтес и Маккенни были удалены с поля.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу американцев. Автором дубля стал Кристиан Пулишич, также отличился Рикардо Пепи.

4 комментария

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Дмитрий Мороз
А в чем издевательство ?
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Uliss_fc
Удалили то за что?
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Lavinka
Латиноамериканские страсти . Прямо как в сериалах .
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SlevinKelevra8
Ответ Дмитрий Мороз
А в чем издевательство ?
Вынесли 3:0 в одну калитку целых МЕКСИКАНЦЕВ. Главную силу на континенте. Нешто не издевательство?
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