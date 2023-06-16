Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни стал одним из героев матча США-Мексика.

На 69-й минуте игры защитник мексиканцев Сезар Монтес грубо сфолил на Фоларине Балогане, на тот момент американцы вели 2:0, на газоне начала потасовка, в результате которой Маккенни окружили мексиканцы и порвали футболку. Правда, ему это не помешало целовать герб и повторять «2:0», чтобы еще больше разозлить соперников и их болельщиков. В итоге Монтес и Маккенни были удалены с поля.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу американцев. Автором дубля стал Кристиан Пулишич, также отличился Рикардо Пепи.