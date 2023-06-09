Туринская Старушка
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«Нужно проявить уважение». Роберто Манчини встает на сторону Макса Аллегри

Роберто Манчини Роберто Манчини
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Тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что Макс Аллегри заслуживает похвалы за свое руководство «Ювентусом» в непростом сезоне для клуба. Несмотря на юридические проблемы и последующих санкции, Аллегри старался минимизировать потери.

«Ювентус» подвергся санкциям и в конечном итоге потерял очков, что помешало команде попасть в зону Лиги чемпионов. Манчини считает, что если бы не санкции, то «Ювентус» мог бы занять более высокое место в турнирной таблице Серии А.

Несмотря на это, некоторые болельщики призывают к уходу Аллегри из клуба после двух сезонов без трофеев. Тем не менее, Манчини подчеркивает, что нужно признать усилия Аллегри в преодолении трудного периода для команды.

«Давление есть, быть тренером непросто. Сколько очков набрал «Ювентус»? Думаю, они заняли бы третье место в таблице, если бы не санкции. К Аллегри нужно проявить уважение после сложного сезона», - цитирует Манчини Football Italia.

1 комментарий

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Ruslan Kadiev
Пусть Макс тоже проявит уважение и свалит . Чел сидел без работы потому что нафиг никому не сдался . Лянга .
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