Туринская Старушка
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Лучший − Данило, худший − Миретти. Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Удинезе»

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Данило Данило
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Победа в последнем матче тура.

В 38 туре Серии А «Удинезе» на своем поле принимал «Ювентус». Для сохранения шансов на Лигу Европы бьянконери нужно было обязательно побеждать и ждать потери очков в матче «Ромы» и «Специи». Туринцы со своей задачей справились − 1:0, единственный гол на счету Федерико Кьезы. А вот «Рома» проигрывала, сравняла счет, а затем на 90+2 минуте с пенальти гол забил Пауло Дибала.

Таким образом, если УЕФА не наложит на клуб бан на еврокубки, то «Юве» в следующем сезоне выступит в Лиге Конференций.

Лучший игрок матча − Данило. Вице-капитан за матч совершил пять отборов, три выноса мяча, два перехвата. Его точность передач составила 94,7%, также он был успешен в единоборствах − 5 из 6.

Худший игрок матча − Фабио Миретти. Провел на поле 62 минуты, пытался креативить, но часто ошибался.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроками матча против «Удинезе»? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Валик Носко
Миретти это шлак,как он на поле так и катастрофа, только ушел и гол забили.это вообще не футболист,даже не знаю как это недоразумение назвать.
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