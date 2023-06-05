Победа в последнем матче тура.

В 38 туре Серии А «Удинезе» на своем поле принимал «Ювентус». Для сохранения шансов на Лигу Европы бьянконери нужно было обязательно побеждать и ждать потери очков в матче «Ромы» и «Специи». Туринцы со своей задачей справились − 1:0, единственный гол на счету Федерико Кьезы. А вот «Рома» проигрывала, сравняла счет, а затем на 90+2 минуте с пенальти гол забил Пауло Дибала.

Таким образом, если УЕФА не наложит на клуб бан на еврокубки, то «Юве» в следующем сезоне выступит в Лиге Конференций.

Лучший игрок матча − Данило. Вице-капитан за матч совершил пять отборов, три выноса мяча, два перехвата. Его точность передач составила 94,7%, также он был успешен в единоборствах − 5 из 6.

Худший игрок матча − Фабио Миретти. Провел на поле 62 минуты, пытался креативить, но часто ошибался.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроками матча против «Удинезе»? Пишите в комментариях.