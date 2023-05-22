Последняя игра сезона для Уэстона Маккенни сложилась не очень удачно: на 60-й минуте полузащитник шел на скамейку под крики «ты жирный уб****к»: арендованный в январе полузащитник не помог «Лидсу» спастись в АПЛ, проиграв в последнем туре 1:4.

Сразу после матча завершения сезона Уэстона заметили в поезде на вокзале Кингс-Кросс. Его отец, Джон Маккенни, написал, чтобы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали американца в течение сезона, и пожелал «Лидсу» всего наилучшего.

«Всего наилучшего! Тем, кто поддерживал Уэстона во враждебной обстановке, мое уважение! Для тех, кто не помнит, что это командный спорт, вы живы, чтобы сражаться еще один день!».

Самое странное, что он прикрепил видео с Харамбой, гориллой, которая была убита 7 лет назад в зоопарке Цинциннатти.