Звезда OnlyFans Астрид Ветт заявила, что Уэстон Маккенни проводит слишком много времени на ее странице в соцсетях вместо того, чтобы сосредоточиться на помощи «Лидс Юнайтед» остаться в Премьер-лиге.

22-летняя модель написала: «Неудивительно, что у него хреновый сезон, он был слишком занят подпиской и лайками на мои фотографии».

24-летний МакКенни перешел в «Лидс» на правах полугодичной аренды из «Ювентуса» в январское трансферное окно, чтобы помочь клубу избежать вылета в Чемпионшип.

За полгода в «Лидсе» Маккенни сделал всего одну передачу в 19 матчах Премьер-лиги, и так и не помог клубу спастись от вылета.