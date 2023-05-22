Туринская Старушка
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«Он слишком занят лайками на мои фотографии». Звезда OnlyFans спалила Уэстона Маккенни и объяснила, почему у него такой неудачный сезон

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Звезда OnlyFans Астрид Ветт заявила, что Уэстон Маккенни проводит слишком много времени на ее странице в соцсетях вместо того, чтобы сосредоточиться на помощи «Лидс Юнайтед» остаться в Премьер-лиге.

22-летняя модель написала: «Неудивительно, что у него хреновый сезон, он был слишком занят подпиской и лайками на мои фотографии».

24-летний МакКенни перешел в «Лидс» на правах полугодичной аренды из «Ювентуса» в январское трансферное окно, чтобы помочь клубу избежать вылета в Чемпионшип.

За полгода в «Лидсе» Маккенни сделал всего одну передачу в 19 матчах Премьер-лиги, и так и не помог клубу спастись от вылета.

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