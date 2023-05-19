Туринская Старушка
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Кьеза – лучший, Шченсны – в числе худших: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Эмполи»

Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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В 36-м туре Серии А «Ювентус» встречался с «Эмполи» – командой, занимающей 14-ю строчку в турнирной таблице итальянского первенства.

Еще до матча стало известно, что с «бьянконери» сняли 10 очков. Возможно, новость повлияла на футболистов Аллегри, ведь выглядели они совершенно разбитыми.

К 21-й минуте матча «Ювентус» уступал в два мяча, один гол «Эмполи» забил с пенальти. Поправить свое положение к перерыву туринцы так и не смогли.

Во втором тайме ситуация лучше не стала. Уже на 48-й минуте хозяева забили третий мяч. Ближе к концу матча, на 85-й минуте, Кьеза записал на свой счет гол престижа. Рабьо сделал навес с левого фланга, Федерико перехватил мяч и низом отправил снаряд в ворота.

Уже в добавленное время Пикколи ушел от Гатти и забил четвертый гол в ворота Шченсного. Итоговый счет – 4:1 в пользу хозяев.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Эмполи» Sofascore

Мог ли «Юве» вырвать хотя бы ничью? По вашему, в чем кроется причина столь крупного поражения «бьянконери»?

1 комментарий

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dmitryGoose
Ди Мария 7.0🤣🤣🤣

Этот клоун в лучшем случае вторую лигу ОАЭ потянет. Заслужил перевода в дубль за своё безразличие.
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