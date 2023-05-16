В прошлые выходные Поль Погба вышел в стартовом составе впервые за 390 дней и спустя 22 минуты получил травму. Врачи диагностировали повреждение мышц левой ноги, срок восстановления – три недели.

В этом сезоне за «Юве» Погба отыграл всего 159 минут, сделав 144 касаний мяча. Когда Полем восхищался Андреа Пирло, никто не предполагал, что карьера Погба сложится так печально:

«В первый день, когда Погба тренировался с нами в «Ювентусе», мы все смеялись. Как «Манчестер Юнайтед» мог отпустить такого игрока бесплатно, чтобы присоединиться к нам? Буффон подошел ко мне со смехом и сказал: «Они действительно отпустили его бесплатно?».