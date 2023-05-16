Туринская Старушка
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А помните, как Погба начинал в «Юве»? Пирло удивлялся, что «МЮ» отдал Поля бесплатно

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В прошлые выходные Поль Погба вышел в стартовом составе впервые за 390 дней и спустя 22 минуты получил травму. Врачи диагностировали повреждение мышц левой ноги, срок восстановления – три недели.

В этом сезоне за «Юве» Погба отыграл всего 159 минут, сделав 144 касаний мяча. Когда Полем восхищался Андреа Пирло, никто не предполагал, что карьера Погба сложится так печально:

«В первый день, когда Погба тренировался с нами в «Ювентусе», мы все смеялись. Как «Манчестер Юнайтед» мог отпустить такого игрока бесплатно, чтобы присоединиться к нам? Буффон подошел ко мне со смехом и сказал: «Они действительно отпустили его бесплатно?».

3 комментария

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AlexRyzen
Погба был волшебен , а сейчас ему уже ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ( травмы , разборки в семье ...жаль , но будем верить что вернётся!
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