В воскресенье 14 мая Поль Погба впервые вышел в стартовом составе в футбольном матче с апреля 2022 года, когда он еще был игроком «МЮ».

К сожалению, счастье длилось недолго. Футболист вынужден был покинуть поле в слезах спустя всего 14 минуты игры.

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на очередную травму француза:

«Мы очень огорчены, потому что Поль – настоящий профессионал. Он очень старался во время матча, но почувствовал боль в квадрицепсе. Когда ты наконец выходишь в стартовом составе, после того, как так долго восстанавливался, то ты рискуешь. Мы будем ждать возвращения Поля».

«Он уже большой мальчик, у него у самого трое детей, он сможет преодолеть эту неприятность».

Погба пропустил свой первый сезон после возвращения в Италию, сыграв за «Ювентус» всего 161 минуту и пропустив чемпионат мира. Напомним, что Полю Погба 30 лет, и его контракт с «Юве» заканчивается в 2026 году.