Туринская Старушка
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«Он очень старался». Аллегри отреагировал на новую травму Поля Погба

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В воскресенье 14 мая Поль Погба впервые вышел в стартовом составе в футбольном матче с апреля 2022 года, когда он еще был игроком «МЮ».

К сожалению, счастье длилось недолго. Футболист вынужден был покинуть поле в слезах спустя всего 14 минуты игры.

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на очередную травму француза:

«Мы очень огорчены, потому что Поль – настоящий профессионал. Он очень старался во время матча, но почувствовал боль в квадрицепсе. Когда ты наконец выходишь в стартовом составе, после того, как так долго восстанавливался, то ты рискуешь. Мы будем ждать возвращения Поля».

«Он уже большой мальчик, у него у самого трое детей, он сможет преодолеть эту неприятность».

Погба пропустил свой первый сезон после возвращения в Италию, сыграв за «Ювентус» всего 161 минуту и пропустив чемпионат мира. Напомним, что Полю Погба 30 лет, и его контракт с «Юве» заканчивается в 2026 году.

2 комментария

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Tim_FJ
Жаль Поля , с его появлением на поле (даже не в оптимальных кондициях)сразу появляется искра, не стандартные действия, печально что никак не может оправится от травм😕
+3
-1
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Валик Носко
Даст Бог выйдут в финал ЛЕ,то может ещё и сыграет там, удачи, выздоравливай
+2
0
+2
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