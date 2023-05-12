Туринская Старушка
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Фаджоли забил пушечным выстрелом после классного ассиста Кьезы. Гол в ворота бывшей команды Николо не отпраздновал

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«Ювентус» одолел «Кремонезе» в 35-м туре Серии А.

Счет в матче на 55-й минуте эффектно открыл Фаджоли. Голу Николо предшествовал классный ассист Кьезы. Федерико ловко убрал нескольких соперников и отправил мяч Фаджоли на линию штрафной.

А Николо пушечным выстрелом вколотил мяч прямо под перекладину. У голкипера просто не было шансов справиться с таким ударом.

Фаджоли играл за молодежку «Кремонезе» и провел один сезон за основу клуба. Гол в ворота бывшей команды юноша праздновать не стал.

Зато признался в любви к «Ювентусу», поцеловав эмблему клуба.

Фаджоли и Лазар Самарджич из «Удинезе» – два полузащитника, родившихся в этом столетии, которые забили как минимум три гола и отдали минимум три ассиста в этом сезоне итальянского первенства.

Похоже, у «Ювентуса» появился настоящий бриллиант.

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