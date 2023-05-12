Президент «Фрозиноне» Гвидо Анджелоцци высоко оценил талант защитника «Ювентуса» Федерико Гатти.

«Честно говоря, возможности Гатти поражают, но это было ожидаемо. Он может играть за любой европейский клуб, для меня это не ново, меня удивляет, когда его не выпускают на поле. На мой взгляд, Гатти – один из лидеров «Ювентуса», он Кьеллини с ногами Бонуччи», - цитирует Анджелоцци Calciomercato.

Приятные слова для Гатти, который играл за «Фрозиноне» с 2021 по 2022 год. Федерико стал героем прошедшего матча между «Ювентусом» и «Севильей», на последних минутах сравняв счет в первом полуфинале Лиги Европы.

Контракт футболиста с клубом истекает в 2027 году, в составе «Ювентуса» 24-летний Гатти сыграл 22 матча и отметился двумя голами.