Туринская Старушка
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«В воротах Перин». Аллегри сообщил о состоянии команды перед матчем с «Кремонезе»

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Макс Аллегри подтвердил, что Маттиа Перин будет в воротах «Ювентуса» в сегодняшнем матче с «Кремонезе».

«Бьянконери» возвращаются к чемпионату Италии после полуфинала Лиги Европы против «Севильи».

Команда Аллегри хочет выиграть Лигу Европы, но также нужно обеспечить себе место в четверке лучших в Серии А. «Юве» должен победить в оставшихся матчах сезона, и Аллегри хочет, чтобы все его сильнейшие футболисты были в хорошей форме на финишной прямой.

Перед игрой с «Кремонезе» тренер сообщил последние новости команды:

«Маттиа Перин будет играть, Глейсон Бремер в форме, Рабьо тренировался отдельно, как и все те, кто играл в четверг, но он будет готов к матчу», — подтвердил тренер Football Italia.

«Мы не можем думать об ответном полуфинале, завтра самая важная игра, и мы должны победить «Кремонезе».

«Поль Погба набирает форму.Ему нужно побольше играть, и он это знает. Сейчас главное, чтобы он мог сыграть хотя бы полчаса. У нас матчи каждые три дня, поэтому Полю сложно успевать восстанавливаться».

«Успеет ли восстановиться Бонуччи? Он даже несмотря на боль вышел на поле, когда мы его об этом попросили. Посмотрим, нам дали прогноз на выставление в 15-20 дней».

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