Есть подтвержденные контакты.

Появляется все больше подтверждений о возможном приходе нынешнего спортивного директора «Наполи» Кристиано Джунтоли на аналогичную должность в «Ювентус».

Журналист SportItalia Микеле Кришителло недавно сообщил о соглашении с Джунтоли, а сегодня журналист DAZN Орацио Аккомандо добавил некоторые подробности:

«Джунтоли остается главной целью «Юве». Возможна трехлетняя сделка. Он приведет с собой свою правую руку Помпилио. Запланирована встреча с Де Лаурентинсом. Вместо него «Наполи» может повысить главного скаута Микели. Аккарди из «Эмполи» им тоже нравится».

Опыт Джунтоли показал, что он один из топовых спортивных директоров Серии А. Несколько его хороших трансферов помогли «Наполи» бороться за Скудетто. В частности он привез Кварацхелию, Ким Мин Чжэ, Ррахмани, Осимхена и многих других.