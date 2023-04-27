В 32-м туре Серии А «Ювентус» навестил «Болонью».

На 7-й минуте Орсолини упал в штрафной, судья решил, что Данило задел ногу полузащитника хозяев поля. Арбитр послушал коллег, сидящих на VAR, решил не подходить к монитору и уверенно назначил пенальти в ворота «Юве».

В соцсетях поклонники туринцев рассмотрели повтор эпизода с разных ракурсов и пришли к выводу, что касания не было.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами момента:

Эпизод с другого ракурса.

Поклонники «Ювентуса» делятся мнением в соцсетях:

💭 «А теперь посмотрите, как он бросает взгляд на ногу Данило и лишь после этого начинает падать».

💭 «Данило до него даже не коснулся. Меня больше всего поражает, что арбитр сам не стал смотреть повтор».

💭 «Судьи сами понимают, что в Италии от VAR нет никакой пользы, поэтому даже не пользуются им, но все равно ошибаются».

Другие фанаты все же считают, что арбитр принял правильное решение:

💭 «Стоит признать, что тут есть нарушение. Все по правилам».

💭 «Бросьте, вот тут как раз вопросов нет. Судья стоял рядом, все видел, поэтому и не стал смотреть».

💭 «Если ты нарушаешь правила в штрафной, то получаешь пенальти. Глупо с этим спорить».

На 31-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота «Болоньи». Но Милик решил подпрыгнуть во время разбега, в итоге Аркадиуш промазал. В перерыве счет 1:0 в пользу хозяев.

А как вы оцениваете эпизод с пенальти в ворота «Юве»? Нарушил ли Данило правила?