Туринская Старушка
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«Позор». Кассано критикует «Ювентус» после поражения от «Наполи»

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Антонио Кассано никогда не упускает шанса уколоть «Ювентус», а после домашнего поражения «бьянконери» от «Наполи» в последнем матче чемпионата у Кассано появился новый повод.

Прекрасно начав 2023 год, «Ювентус» проиграли три матча подряд в домашнем чемпионате, включая поражение от «Наполи». Уже не осталось сомнений в грядущем чемпионстве команды Спалетти. Кассано считает, что «Наполи» уверенно переиграл «бьянконери» на стадионе «Альянц».

 

«Наполи» пришел домой к «Ювентусу» и доминировал по ходу всего матча, «Ювентус» не может даже связать три передачи вместе. «Наполи» вбил себе в голову,  что «Ювентус» Аллегри — это позор. Многие оправдывают команду и пытаются выставить это за хороший сезон. Но невозможно представить, что «Ювентус» продолжит работу в следующем году с Аллегри», - цитирует Кассано Calciomercato.

 

1 комментарий

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d.xoxlov
Заезженная пластина Кассано. Доминировал-не доминировал, связывал-не связывал, а к концу игры вполне могло быть 2:0 и никакой Куадрадо у чужой штрафной уже не отдыхал бы. План "Ювентуса" на матч сработал, Хвичу сдерживали вдвоём. Вот в первом матче да, был реальный позор.
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