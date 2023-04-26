Антонио Кассано никогда не упускает шанса уколоть «Ювентус», а после домашнего поражения «бьянконери» от «Наполи» в последнем матче чемпионата у Кассано появился новый повод.

Прекрасно начав 2023 год, «Ювентус» проиграли три матча подряд в домашнем чемпионате, включая поражение от «Наполи». Уже не осталось сомнений в грядущем чемпионстве команды Спалетти. Кассано считает, что «Наполи» уверенно переиграл «бьянконери» на стадионе «Альянц».

«Наполи» пришел домой к «Ювентусу» и доминировал по ходу всего матча, «Ювентус» не может даже связать три передачи вместе. «Наполи» вбил себе в голову, что «Ювентус» Аллегри — это позор. Многие оправдывают команду и пытаются выставить это за хороший сезон. Но невозможно представить, что «Ювентус» продолжит работу в следующем году с Аллегри», - цитирует Кассано Calciomercato.