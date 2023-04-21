Ассистент Массимилиано Аллегри Марко Ландуччи оскорбил Лучано Спаллетти после матча между «Ювентусом» и «Наполи», который завершился поражением туринцев со счетом 0:1.

После игры Ландуччи бросил Спаллетти: «Лысое дерьмо, я съем твое сердце».

Тренер «Наполи», направлявшийся в раздевалку, не отреагировал на эти слова. В отчете делегатов матча также зафиксировано, что болельщики «Ювентуса» скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента FIGC Габриэле Гравины и неаполитанцев.

Эти эпизоды рассмотрел спортивный судья FIGC – в результате Ландуччи будет дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 5 000 евро за оскорбление тренера команды соперника. «Ювентус» будет оштрафован на 15 000 евро за территориальную дискриминацию в отношении неаполитанцев, со стороны своих болельщиков в адрес «Наполи».