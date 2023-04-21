Туринская Старушка
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«Ювентус» и Марко Ландуччи будут оштрафованы после матча с «Наполи»

Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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Ассистент Массимилиано Аллегри Марко Ландуччи оскорбил Лучано Спаллетти после матча между «Ювентусом» и «Наполи», который завершился поражением туринцев со счетом 0:1.

После игры Ландуччи бросил Спаллетти: «Лысое дерьмо, я съем твое сердце».

Тренер «Наполи», направлявшийся в раздевалку, не отреагировал на эти слова. В отчете делегатов матча также зафиксировано, что болельщики «Ювентуса» скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента FIGC Габриэле Гравины и неаполитанцев. 

Эти эпизоды рассмотрел спортивный судья FIGC – в результате Ландуччи будет дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 5 000 евро за оскорбление тренера команды соперника. «Ювентус» будет оштрафован на 15 000 евро за территориальную дискриминацию в отношении неаполитанцев, со стороны своих болельщиков в адрес «Наполи».

1 комментарий

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d.xoxlov
"Территориальную дискриминацию"?🤦🏻‍♂️ а кривоногий – это какая дискриминация?
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