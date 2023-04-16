Туринская Старушка
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«Особенная футболка». Бастиан Швайнштайгер получил подарок от Лео Бонуччи

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Вчера «Ювентус» не без труда вышел в полуфинал Лиги Европы, сыграв вничью со «Спортингом» (1:1) и победив по сумме двух матчей.

Леонардо Бонуччи провел матч на скамейке запасных, но не сидел без дела, а, видимо, подписывал футболки. Одну из них получил легендарный Бастиан Швайнштайгер – немец поблагодарил итальянца в Twitter:

«Спасибо большое, Лео Бонуччи! Это особенная футболка, которой я очень рад, от одного из лучших защитников всех времен! Эта футболка займет особенное место в моем доме – это точно».

2 комментария

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I am Timur >>M<<
Две легенды
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