📸 Шченсному стало плохо во время матча ЛЕ. Фанат провел тревожную параллель с Агуэро
В первом тайме матча 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» принимает в гостях «Спортинг».
На 44-й минуте встречи Шченсны был заменен. Войчеху стало плохо, он схватился за грудь в области сердца, а покидал поле со слезами на глазах.
Пока неизвестно, что случилось с голкипером «бьянконери». Некоторые поклонники клуба пишут, что Шченсны, отбивая мяч у левого угла, неудачно встретился со штангой. Но больше похоже на то, что вратаря начало беспокоить сердце.
Болельщик «Ювентуса» в Твиттере провел тревожную параллель между Войчехом и Серхио Агуэро. Фанат написал:
«Шченсны вел себя так же, как Агуэро. Давайте надеяться на то, что он не столкнулся с той же проблемой, потому что тогда встанет вопрос о завершении карьеры».
Напомним, в 2021 году во время матча «Барселоны» против «Алавеса» Агуэро стало плохо. Кун почувствовал боль в груди и был заменён в первом тайме.
Позже стало известно, что у форварда случился приступ тахикардии. Агуэро пришлось завершить карьеру за год до победного для Аргентины чемпионата мира.
Остается надеяться, что Войчех не повторит судьбу Серхио.
Не будем делать преждевременных выводов и пожелаем голкиперу «Юве» здоровья.
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