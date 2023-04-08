В первом тайме матча 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» принимает в гостях «Спортинг».

На 44-й минуте встречи Шченсны был заменен. Войчеху стало плохо, он схватился за грудь в области сердца, а покидал поле со слезами на глазах.

Пока неизвестно, что случилось с голкипером «бьянконери». Некоторые поклонники клуба пишут, что Шченсны, отбивая мяч у левого угла, неудачно встретился со штангой. Но больше похоже на то, что вратаря начало беспокоить сердце.

Болельщик «Ювентуса» в Твиттере провел тревожную параллель между Войчехом и Серхио Агуэро. Фанат написал:

«Шченсны вел себя так же, как Агуэро. Давайте надеяться на то, что он не столкнулся с той же проблемой, потому что тогда встанет вопрос о завершении карьеры».

Напомним, в 2021 году во время матча «Барселоны» против «Алавеса» Агуэро стало плохо. Кун почувствовал боль в груди и был заменён в первом тайме.

Позже стало известно, что у форварда случился приступ тахикардии. Агуэро пришлось завершить карьеру за год до победного для Аргентины чемпионата мира.

Остается надеяться, что Войчех не повторит судьбу Серхио.

Не будем делать преждевременных выводов и пожелаем голкиперу «Юве» здоровья.