Рабьо возвращается в основу, а Кьеза − под вопросом. Последние новости перед игрой с «Лацио»
Очередная проверка для Аллегри.
После ничьей в Кубке Италии против «Интера» (1:1), бьянконери вернутся на поле матчем Серии А против «Лацио». Сейчас команда Сарри идет на втором месте.
Судить матч будет Марко Ди Белло, а на VAR отработает Массимилиано Иррати.
«Лацио»
Сарри вернет в состав Марушича, который отбывал дисквалификацию. Хюсай займет место на противоположном фланге, а в центре сыграют Романьоли и Казале. На воротах − Проведель. Линию полузащиты составят Весино, Катальди, а также Милинкович-Савич и Луис Альберто. В атаке − Чиро Иммобиле.
«Ювентус»
В ворота «Юве» естественно вернется Перин, в то время как в линии защиты могут быть варианты. Гатти набрал потрясающую форму, место Данило незыблемо, потому все внимание на Бремере. Маловероятно, что Бонуччи таки вернется в сразу в старт.
После дисквалификации возвращается Рабьо, который составит тройку с Локателли и Фаджоли. Слева − Костич, справа выйдет Куадрадо, а не Де Шильо, так как итальянец приболел. Есть вероятность увидеть Кьезу, но, скорее всего, Аллегри доверится проверенной паре Влахович − Ди Мария.
Вероятные составы
«Лацио» (4-3-3): Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай, Милинкович-Савич, Весино, Луис Альберто, Дзакканьи, Фелипе Андерсон, Иммобиле.
«Ювентус» (3-5-2): Шченсны, Гатти, Бремер, Данило, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Куадрадо, Ди Мария, Влахович.
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