Очередная проверка для Аллегри.

После ничьей в Кубке Италии против «Интера» (1:1), бьянконери вернутся на поле матчем Серии А против «Лацио». Сейчас команда Сарри идет на втором месте.

Судить матч будет Марко Ди Белло, а на VAR отработает Массимилиано Иррати.

«Лацио»

Сарри вернет в состав Марушича, который отбывал дисквалификацию. Хюсай займет место на противоположном фланге, а в центре сыграют Романьоли и Казале. На воротах − Проведель. Линию полузащиты составят Весино, Катальди, а также Милинкович-Савич и Луис Альберто. В атаке − Чиро Иммобиле.

«Ювентус»

В ворота «Юве» естественно вернется Перин, в то время как в линии защиты могут быть варианты. Гатти набрал потрясающую форму, место Данило незыблемо, потому все внимание на Бремере. Маловероятно, что Бонуччи таки вернется в сразу в старт.

После дисквалификации возвращается Рабьо, который составит тройку с Локателли и Фаджоли. Слева − Костич, справа выйдет Куадрадо, а не Де Шильо, так как итальянец приболел. Есть вероятность увидеть Кьезу, но, скорее всего, Аллегри доверится проверенной паре Влахович − Ди Мария.

Вероятные составы

«Лацио» (4-3-3): Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай, Милинкович-Савич, Весино, Луис Альберто, Дзакканьи, Фелипе Андерсон, Иммобиле.

«Ювентус» (3-5-2): Шченсны, Гатти, Бремер, Данило, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Куадрадо, Ди Мария, Влахович.