Хорошие новости для «Ювентуса»: Поль Погба и Леонардо Бонуччи близки к возвращению в строй.

Football Italia сообщает, что оба игрока вчера тренировались в общей группе и готовились к важнешиму матчу против «Лацио» в эти выходные.

«Юве» вернулся к тренировкам после ничьей 1:1 с «Интером» в Кубке Италии и проведет еще несколько важных встреч в этом месяце.

После «Лацио» команда Аллегри сыграет со «Спортингом» в Лиге Европы, и Поль Погба с Леонардо Бонуччи могут принять участие в обоих матчах.

Если они сыграют против «Лацио», то точно выйдут на поле в Лиге Европы.