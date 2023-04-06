Туринская Старушка
Блог

Бонуччи и Погба готовятся к возвращению в состав «Ювентуса»

Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Поль Погба Поль Погба
Футбол Футбол

Хорошие новости для «Ювентуса»:  Поль Погба и Леонардо Бонуччи близки к возвращению в строй.

Football Italia сообщает, что оба игрока вчера тренировались в общей группе и готовились к важнешиму матчу против «Лацио» в эти выходные.

«Юве» вернулся к тренировкам после ничьей 1:1 с «Интером» в Кубке Италии и проведет еще несколько важных встреч в этом месяце.

После «Лацио» команда Аллегри сыграет со «Спортингом» в Лиге Европы,  и Поль Погба с Леонардо Бонуччи могут принять участие в обоих матчах.

Если они сыграют против «Лацио», то точно выйдут на поле в Лиге Европы.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juventus
А хорошо ли это ?
Бонуччи уже староват,если только минут 15-20 отыграть в конце при условии что нужен опыт и укрепление защиты на последних минутах.Погба вряд ли может играть после долгого простоя из за травмы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I am Timur >>M<<
Погба нужен. Надеюсь заиграет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий