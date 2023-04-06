Бонуччи и Погба готовятся к возвращению в состав «Ювентуса»
Хорошие новости для «Ювентуса»: Поль Погба и Леонардо Бонуччи близки к возвращению в строй.
Football Italia сообщает, что оба игрока вчера тренировались в общей группе и готовились к важнешиму матчу против «Лацио» в эти выходные.
«Юве» вернулся к тренировкам после ничьей 1:1 с «Интером» в Кубке Италии и проведет еще несколько важных встреч в этом месяце.
После «Лацио» команда Аллегри сыграет со «Спортингом» в Лиге Европы, и Поль Погба с Леонардо Бонуччи могут принять участие в обоих матчах.
Если они сыграют против «Лацио», то точно выйдут на поле в Лиге Европы.
Бонуччи уже староват,если только минут 15-20 отыграть в конце при условии что нужен опыт и укрепление защиты на последних минутах.Погба вряд ли может играть после долгого простоя из за травмы.