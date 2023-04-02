Туринская Старушка
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Куадрадо – лучший, Милик – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Интера»

Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
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Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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В первом матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью.

В отличие от недавней встречи команд в Серии А, где счет был открыт на 23-й минуте, в Кубке игроки долго пытались забить. Зато концовка матча получилась огненной.

На 83-й минуте Куадрадо пробил мимо Хандановича, Бастони пытался в подкате выручить команду, но мяч оказался в сетке. Хуан отпраздновал взятие ворот изящным латинским танцем. Но вскоре Лукаку испортил «Ювентусу» праздник.

На 90-й минуте Бремер в штрафной задел мяч рукой, в ворота «бьянконери» был назначен пенальти, который уверенно реализовал бельгиец. Почти сразу Лукаку повздорил с игроками «Юве», получил вторую желтую и покинул поле.

Уже после финального свистка на поле началась потасовка. Красные карточки получили Ханданович и Куадрадо. Прошлое дерби Италии тоже закончилось дракой. Остается гадать, что нас ждет в ответной встрече команд, которая назначена на 26 апреля.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Интера» 

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