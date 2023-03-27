Клуб сейчас сражается за выживание.

Ресурс Calciomercato считает, что будущее Уэстона Маккенни может быть связано в следующем сезоне с «Лидсом», а не с «Юве». И это несмотря на то, что в сделку по аренде не был включено обязательство выкупа.

Вместо этого бьянконери предоставили англичанам право выкупа за 34,5 млн евро. Похоже, что «Лидс» воспользуется им, если сохранит прописку в элите.

На данный момент «Лидс» с 26 очками идет на 14 месте в турнирной таблице. До зоны вылета всего два очка. Есть надежда, что клуб сможет спасти себя и получит солидные деньги от АПЛ.

Уэстон Маккенни был взят в аренду у «Шальке 04» летом 2020 года за 4 млн евро и выкуплен в следующем году за 20 млн. В случае, если его продадут за 34,5 млн евро, то бьянконери получат солидный прирост капитала.