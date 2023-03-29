Туринская Старушка
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«Я не удивлен успехами Николо в этом году». Миралем Пьянич прокомментировал прогресс Фаджоли

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Миралем Пьянич в интервью для Gazzetta dello Spor высказался о Николо Фаджоли. Бывший плеймейкер «Ювентуса» отметил талант молодого футболиста.

«Фаджоли часто тренировался с нами, когда ему было 17 лет. Он отличался от других молодых игроков, никогда не банально обращался с мячом. Я всегда восхищался Николо, и я не удивлен его успехами в этом году. Он должен продолжать работать в том же духе и оставаться скромным. Аллегри и его команда помогут Николо стать полузащитником международного уровня. Фаджоли - это настоящее и будущее Италии. Я, как и Пирло, тоже считаю, что Фаджоли станет лидером «Ювентуса».

Согласны с Пьяничем?

1 комментарий

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Marten Lunnar
А я приятно удивлен) не следил за молодежью
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