Туринская Старушка
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Джиджи Буффон рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

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В январе этого года Джанлуиджи Буффону исполнилось 45 лет. Легенда «Ювентуса» продолжает играть в футбол. Сейчас Джиджи защищает ворота «Пармы» в Серии В.

Согласно статистике Тransfermarkt, в этом сезоне голкипер провел 12 матчей во всех соревнованиях. Буффон пропустил 18 мячей, в трех играх Джиджи сохранил свои ворота сухими. «Парма» занимает девятую строчку турнирной таблицы Серии В.

И хоть Джанлуиджи все еще выступает вполне уверенно, надо признать, что голкипер уже немолод. В эфире Bobo TV Буффон рассказал, когда планирует повесить бутсы на гвоздь:

«Я хотел бы уйти максимум после следующего сезона, не позже. Сейчас я конкурентоспособен, не хочу, чтобы меня считали вторым номером. Я вечно неудовлетворен, всегда выхожу на поле, чтобы совершенствоваться».

Как думаете, после завершения игровой карьеры Буффон может претендовать на какую-либо должность в «Ювентусе»? Или легенда предпочтет совсем завязать с футболом?

 

 

1 комментарий

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Владислав Коцеруба
Человек из стали
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