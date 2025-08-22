«Бавария» продала 19-летнего хавбека Ваннера в ПСВ за 15 млн евро и бонусы

«Бавария» продала 19-летнего полузашитника Пауля Ваннера в ПСВ.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 15 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты.

После перехода из «Равенсбурга» в сезоне-2018/19 Ваннер играл за все молодежные команды «Баварии» и провел 8 матчей за основной состав, с которым выиграл два титула Бундеслиги.

Последние два сезона игрок провел в аренде в «Эльферсберге» и «Хайденхайме», где сыграл 28 и 41 матч соответственно и забил по 6 голов за каждый клуб.

