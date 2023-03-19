Туринская Старушка
Блог

Макс Аллегри рассказал, когда Поль Погба вернется на поле

Поль Погба Поль Погба
Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Футбол Футбол

Макс Аллегри сообщил, что Поль Погба не вернется к полноценным тренировкам еще в течение некоторого времени.

Полузащитник остается одним из лучших игроков «Ювентуса» на бумаге, но он отыграл за команду менее 40 минут в этом сезоне, в клубе знали о его проблемах со здоровьем в «Манчестер Юнайтед» и все же подписали с ним соглашение.

На вопрос о физической форме Поля, Аллегри сказал ответил:

«Мы говорим об одном и том же уже восемь месяцев. Когда у него все будет хорошо, как это было перед «Торино», он будет доступен, я сомневаюсь, что он будет доступен сразу после международного перерыва, ему потребуется немного больше времени», - заявил тренер.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максимов
Никогда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Лучший сезон в карьере Погба конеш
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий