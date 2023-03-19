Макс Аллегри сообщил, что Поль Погба не вернется к полноценным тренировкам еще в течение некоторого времени.

Полузащитник остается одним из лучших игроков «Ювентуса» на бумаге, но он отыграл за команду менее 40 минут в этом сезоне, в клубе знали о его проблемах со здоровьем в «Манчестер Юнайтед» и все же подписали с ним соглашение.

На вопрос о физической форме Поля, Аллегри сказал ответил:

«Мы говорим об одном и том же уже восемь месяцев. Когда у него все будет хорошо, как это было перед «Торино», он будет доступен, я сомневаюсь, что он будет доступен сразу после международного перерыва, ему потребуется немного больше времени», - заявил тренер.