Бывший помощник главного тренера «Ювентуса» Массимо Каррера вспомнил момент ухода Антонио Конте из клуба и то, как это было тяжело.

Конте расстался с «бьянконери» после сезона 2013/2014.

Каррера присоединился к нынешнему боссу «Тоттенхэма» в сборной Италии, в 2016 на Евро команда дошла до четвертьфинала турнира, где уступила бундестим.

В беседе с изданием Calciomercato Массимо вспомнил, как он и Конте покинули «Ювентус»:

«Прощание Конте с «Ювентусом» в 2014 году? Это был июль. Мы только начали подготовку к сезону, мы все еще были в Турине. Мы пошли в центр города. Там мы и узнали, что нам придется расстаться с клубом. Это был удар, мы не ожидали ничего подобного. Конечно, уйти из «Ювентуса» было сложно, потому что в тот момент мы были командой, которая еще могла побеждать».

Какое самое теплое воспоминание о «Ювентусе» в эпоху Конте осталось у вас?