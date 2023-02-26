Сможет получить больше игровой практики.

Сообщается, что Криштиану Роналду попросил товарища по «Ювентусу» Карло Пинсольо присоединиться к нему в «Аль-Насре». Пинсольо был третьим вратарем «Ювентуса» во время пребывания Роналду в Турине.

Эти два игрока были хорошими друзьями и за пределами поля, они часто гостят друг у друга и отмечают вместе праздники. 32-летний Пинсольо в этом сезоне еще ни разу не играл за «старую синьору»., а его текущий контракт истекает в конце сезона. Учитывая, что Давид Оспина выбыл из строя из-за травмы локтя, новый вратарь может очень помочь для «Аль-Насру».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Роналду хочет, чтобы итальянец присоединился к нему в Эр-Рияде. Однако саудовский клуб сможет оформить трансфер Пинсольо только в июне.

Пинсольо является игроком «Ювентуса» с 2014 года. Однако за первую команды он сыграл всего 5 матчей.