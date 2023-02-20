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Леонардо Бонуччи: «Большая удача, что с нами такой невероятный футболист, как Анхель»

Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
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«Ювентус» обыграл «Нант» вчера вечером (0:3) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Еще одним радостным событием стало возвращение в турнир Леонардо Бонуччи, который долгое время был травмирован. Прошедшая игра стала 100-й за карьеру для легендарного итальянца в еврокубках.

Капитан «Юве» поделился впечатлениями после финального свистка:

«Когда ты играешь за «Ювентус», то любой матч имеет огромное значение для итоговых результатов сезона. Первая встреча закончилась некрасивой ничьей, но сегодня вечером мы показали свою силу и ценности нашей команды, поэтому смогли продолжить свой путь в Европе. Ну и конечно, большая удача, что с нами такой невероятный футболист, как Анхель – чемпион, который может перевернуть ход матча».

«Я не привык долго быть вне команды. Мне не повезло получить травму, но сейчас я восстановился и готов помогать «Ювентусу» добраться туда, куда мы хотим».

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