«Все пройдет, ведь хуже быть не может». Агент Погба рассказала о состоянии своего клиента

В Турине в ожидании дебюта француза.

Поль Погба уже возобновил тренировки с командой, но в «Ювентусе» никто не хочет говорить о сроках или о датах его возвращения на поле. 29 января он попал в заявку на игру против «Монцы», а позже выбыл из-за мышечного дискомфорта. С тех пор прошел месяц!

Ситуация деликатная и очень напрягающая, однако во время интервью Telefoot агент Погба Рафаэла Пимента пошутила про его отсутствие: «Когда у Поля что-то идет не так, то он говорит так: «Хорошо то, что все пройдет, ведь хуже быть не может».

Поль Погба − один из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Десятый номер установил своеобразный рекорд − 1 попадание в заявку за 7 месяцев: пугающие цифры, которые приводят болельщиков «Юве» в бешенство.