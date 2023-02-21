Туринская Старушка
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«Все пройдет, ведь хуже быть не может». Агент Погба рассказала о состоянии своего клиента

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Рафаэла Пимента
Футбол Футбол

В Турине в ожидании дебюта француза.

Поль Погба уже возобновил тренировки с командой, но в «Ювентусе» никто не хочет говорить о сроках или о датах его возвращения на поле. 29 января он попал в заявку на игру против «Монцы», а позже выбыл из-за мышечного дискомфорта. С тех пор прошел месяц!

Ситуация деликатная и очень напрягающая, однако во время интервью Telefoot агент Погба Рафаэла Пимента пошутила про его отсутствие: «Когда у Поля что-то идет не так, то он говорит так: «Хорошо то, что все пройдет, ведь хуже быть не может».

Поль Погба − один из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Десятый номер установил своеобразный рекорд − 1 попадание в заявку за 7 месяцев: пугающие цифры, которые приводят болельщиков «Юве» в бешенство.

1 комментарий

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Tsybenko S.N.
Та действительно, куда уж хуже. Получать такие деньги и не иметь никакой возможности отблагодарить клуб, принося ему пользу своей игрой. Представляю как ему тяжело и как его мучает совесть из-за того что приходится получать з/п просто так.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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