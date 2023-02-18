«Ты даже не подозревал, что был источником вдохновения». Капитан «Ювентуса» Данило написал трогательный пост в память Атсу

Тело хавбека «Хатайспора» нашли под завалами сегодня.

Защитник и капитан «Ювентуса» Данило на своей официальной странице опубликовал трогательный пост в память о погибшем игроке «Хатайспора» Кристиане Атсу. В прошлом они вместе играли за «Порту».

«Моменты, считающиеся «нормальными», могут преподать нам отличный урок.

Я хорошо помню обеды и ужины в отеле «Соль Верде» в Эспиньо во время игры за «Порту», где ты всегда съедал не только всю курицу, но даже кости. Да, вы не ослышались. Кости.

Мы из-за своей поверхностности всегда смеялись с него и говорили: «Ты что, Атсу, настолько голоден?»

В один прекрасный день, когда в этом не было необходимости, легкомысленно и с широкой улыбкой, ты объяснил нам, что такая привычка появилась еще в детстве. Тогда ты научился не оставлять ничего из того, что можно было бы съесть, так как ты не знал, когда в следующий раз у тебя будет еда.

Черт, какой же удар в живот.

В последние дни в «Порту» ты попросил у меня футболку на память и сказал: «Когда я стану отцом, я скажу своим детям, что однажды я играл с Данило».

Скажу это сейчас: ты даже не подозревал, что был источником вдохновения. Я буду тем, кто расскажет своим детям, что играл и встретил такого человека, как ты.

Покойся с миром, брат 😔🙏»