Туринская Старушка
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«Ты даже не подозревал, что был источником вдохновения». Капитан «Ювентуса» Данило написал трогательный пост в память Атсу

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Тело хавбека «Хатайспора» нашли под завалами сегодня.

Защитник и капитан «Ювентуса» Данило на своей официальной странице опубликовал трогательный пост в память о погибшем игроке «Хатайспора» Кристиане Атсу. В прошлом они вместе играли за «Порту».

«Моменты, считающиеся «нормальными», могут преподать нам отличный урок.

Я хорошо помню обеды и ужины в отеле «Соль Верде» в Эспиньо во время игры за «Порту», где ты всегда съедал не только всю курицу, но даже кости. Да, вы не ослышались. Кости.

Мы из-за своей поверхностности всегда смеялись с него и говорили: «Ты что, Атсу, настолько голоден?»

В один прекрасный день, когда в этом не было необходимости, легкомысленно и с широкой улыбкой, ты объяснил нам, что такая привычка появилась еще в детстве. Тогда ты научился не оставлять ничего из того, что можно было бы съесть, так как ты не знал, когда в следующий раз у тебя будет еда.

Черт, какой же удар в живот.

В последние дни в «Порту» ты попросил у меня футболку на память и сказал: «Когда я стану отцом, я скажу своим детям, что однажды я играл с Данило».

Скажу это сейчас: ты даже не подозревал, что был источником вдохновения. Я буду тем, кто расскажет своим детям, что играл и встретил такого человека, как ты.

Покойся с миром, брат 😔🙏»

2 комментария

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MAKS$$
🥲🥲❤️
+1
0
+1
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Tsybenko S.N.
Трогательно...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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