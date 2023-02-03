«Салернитана» и «Ювентус» вспомнят покойного Андреа Фортунато перед началом матча

В начале 90-х Андреа Фортунато был одним из самых ярких молодых талантов итальянского футбола. Левый защитник перешел в «Ювентус» в 1993 году, а Джованни Трапаттони видел в нем наследника легендарного Антонио Кабрини.

К сожалению, в 1994 году у Фортунато был диагностирован лейкоз, он скончался 25 апреля 1995 года в возрасте 23 лет.

Как сообщает Salernitananews и ilBianconero, «Салернитана» и «Ювентус» вспомнят Фортунато перед началом сегодняшнего матча.

Команды встретятся сегодня вечером на стадионе «Ареки» в Салерно, генеральный директор «Салернитаны» Даниэле Иерволино и финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво обменяются майками с номером «3» в память об Андреа.

Хотя Фортунато никогда не играл за «Салернитану», он родился и вырос в Салерно, что объясняет память города о покойном футболисте.