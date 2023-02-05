«Аталанта» в Твиттере глупо пошутила над «Сассуоло», а через пару дней проиграла «нероверди». Результат матча очень обрадовал фанатов «Ювентуса»

В 21-м туре Серии А «Аталанта» отправилась в гости к «Сассуоло».

За пару дней до матча в Твиттере команды Гасперини появился странный пост, в котором соперник «Аталанты» был назван «Ювесассуолонтусом».

Твит удалили через пару часов. Болельщики так и не поняли что это было – досадная ошибка администратора аккаунта или глупая отсылка на печально известное прозвище «нероверди» «Скансуоло».

И хоть публикацию достаточно быстро стерли, как известно, интернет помнит все. Больше всего проигрышу «Аталанты» радовались фанаты «Ювентуса».

Болельщики «бьянконери» поделились своими эмоциями в соцсетях:

💭 «Я слышала, что «Аталанта» проиграла «Ювесассуолонтусу». Интересно, после матча им так же смешно, как и до игры?»

💭 «Как же прекрасно «Ювесассуолонтус» разобрался с «Аталантой»! Получили, шутники?»

💭 «Да, да, очень забавный твит про «Ювесассуолонтус», я посмеялся. Кстати, мне тут пишут, что Кьеза получил мяч от Кулусевски и находится вот в такой ситуации»:

💭 «Смеяться над соперником низко. Никогда еще так не радовался победе «Сассуоло» и проигрышу «Аталанты».

💭 «Так, а «Ювесассуолонтус» сегодня победил? Я для друга спрашиваю».

💭 «Когда вам будут говорить, что кармы не существует, расскажите им историю о «Ювесассуолонтусе» и «Аталанте». Все сложилось просто идеально».

А вы поверили в карму?