«Мы это обсудили». Бремер говорит об ошибке, которую «Ювентус» больше не хочет повторять

После победы «Ювентуса» в матче с «Лацио» (1:0) в Кубке Италии Глейсон Бремер, ставший автором единственного гола, рассказал, какую ошибку команда больше не должна совершать.

«Мы знаем, что два матча провели не на высоте, но мы это обсуждали – то, что происходит за пределами поля не должно влиять на нашу игру. Клуб забоится о внешних делах, а мы – о своей игре. «Ювентус» - команда высокого уровня, мы постараемся заработать, как можно больше очков и посмотрим, на какой строчке в итоге закончим борьбу в чемпионате. В начале года нам чего-то не хватало, но сейчас мы пришли в себя», - сказал бразилец.

Приятно, что эти слова исходят от Бремера, которого много критиковали в последних нескольких матчах и который вчера, казалось, вернулся на свой уровень, с целью теперь добиться стабильности в чемпионате.